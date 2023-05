Roma: Casini-Leoncini-Marziali (Iv), vergognose scritte filonaziste e razziste a Talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due orribili scritte filonaziste e xenofobe - "Heil Hitler" e "Talenti ripudia i negri" - sono apparse stamattina in via Alberto Savinio, a Talenti, nel terzo Municipio, davanti al liceo classico Orazio. Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia viva e Marta Marziali, consigliera Iv nel Municipio Roma III. del Terzo Municipio. "Un gesto vergognoso, che condanniamo fortemente, figlio di una cultura di odio e violenza difficile da sradicare. Chiediamo all'Amministrazione di intervenire subito per cancellarle. Tale scempio è avvenuto tra l'altro a ridosso del 9 maggio, giornata di pace e memoria collettiva dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi, in cui si celebrano ben altri valori", concludono.(Com)