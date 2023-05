Imprese: Intesa Sanpaolo presenta nuovo Osservatorio "Look4ward" per il lavoro di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un tasso di disoccupazione in Italia del 7,8 per cento, che sale al 22,3 per cento tra i giovani, il 45 per cento delle aziende non riesce a reperire la manodopera necessaria allo sviluppo. È quanto emerge dall’Osservatorio "Look4ward", presentato questa mattina a Milano, presso la sede di Intesa Sanpaolo in piazza Belgioioso. La nuova piattaforma è stata realizzata da Intesa Sanpaolo con l’Università Luiss Guido Carli e in partnership con Siref Fiduciaria, Accenture e Digit’Ed, che ha l’obiettivo di monitorare i fabbisogni di nuove competenze, di rigenerazione di figure professionali e di profili a sostegno dei nuovi business, in settori strategici per il Paese e supportare la progettazione di nuove iniziative di occupabilità. Con cadenza semestrale verrà pubblicato uno studio quali-quantitativo sulle competenze del mercato del lavoro nei settori Hospitality, Agrifood, Energy, Social & Health, Banking, It. (segue) (Com)