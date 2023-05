Imprese: Intesa Sanpaolo presenta nuovo Osservatorio "Look4ward" per il lavoro di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima pubblicazione dell’Osservatorio, “A look at Neet. Analisi, categorizzazione e strategie di intervento”, si concentra sul problema sempre più diffuso in Italia e in Europa dei giovani che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in attività di formazione. Secondo i dati Eurostat, nel 2021 i cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training) nell’Unione Europea erano il 13,1 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni, con significativa differenza tra le donne (14,5 per cento) e gli uomini (11,8 per cento), mentre l’Italia è il paese Ue con la più alta percentuale (23,1 per cento), circa 2,1 milioni di giovani, che salgono a 3 milioni se consideriamo i ragazzi con un’età tra i 15 ed i 34 anni. La ricerca individua cinque archetipi di Neet - i giovani dell’abbandono, le giovani mamme, le giovani potenziali, i figli del lockdown, i talenti del mismatch - che sintetizzano l’esperienza italiana rispetto al fenomeno, con l’obiettivo di visualizzare alcune delle caratteristiche ricorrenti per consentirne una migliore comprensione. (segue) (Com)