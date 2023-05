Imprese: Intesa Sanpaolo presenta nuovo Osservatorio "Look4ward" per il lavoro di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è dare un contributo di conoscenza utile ad attivare percorsi formativi finalizzati all'inclusione sociale e all'occupabilità. L’idea di un Osservatorio permanente "nasce dall’impegno di promuovere iniziative per la riduzione delle disuguaglianze e favorire l’occupabilità, in particolare dei giovani, impegno rafforzato con il Piano d’Impresa 2022-2025" ha spiegato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Social Development and University Relations di Intesa Sanpaolo. L'Osservatorio, attraverso analisi semestrali, "fornisce un supporto scientifico che la Banca ed i Partner coinvolti intendono mettere a disposizione di imprese, istituzioni, associazioni, terzo settore per contribuire in modo fattivo al tema della richiesta di competenze nel mercato del lavoro, per supportare programmi di inclusione lavorativa sostenibili e scalabili, con impatto positivo per il Paese” ha concluso Marsala. (Com)