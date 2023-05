Russia: Transneft denuncia tentativo di sabotaggio nell'oleodotto Druzhba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato "un tentativo di attacco terroristico nell'oleodotto Druzhba" (dell'Amicizia) vicino al villaggio di Sven, nei pressi di Brjansk. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Tass" Igor Demin, portavoce di Transneft, società statale russa che gestisce gasdotti e oleodotti. "Sì, in effetti, questa mattina presto c'è stato un tentativo di atto terroristico contro il sistema di oleodotti Druzhba al punto Brjansk. Nessuno è rimasto ferito. Le circostanze dell'accaduto vengono chiarite dalle autorità competenti", ha detto Demin. Secondo quanto ha riferito in precedenza il canale Telegram russo "Baza", sono stati colpiti tre serbatoi vuoti per lo stoccaggio di prodotti petroliferi. L'oleodotto Druzhba viene utilizzato per effettuare forniture di petrolio alle raffinerie bielorusse e per transito verso l'Europa.(Rum)