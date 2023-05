Decreto Bollette: Matera (Fd'I), soddisfatta per approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatta dell'approvazione del decreto Bollette in commissione Finanze. Abbiamo svolto un lavoro complesso che permetterà a imprese e famiglie di beneficiare delle importanti misure adottate, penso per esempio alla riduzione sul gas dell'Iva al 5 per cento fino al mese di giugno e all'azzeramento di tutti gli oneri di sistema. Alleggeriamo così i costi dell'energia, che hanno contribuito all'erosione dei risparmi di troppe persone. Abbiamo inoltre stabilito che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare garantisca dei finanziamenti alle imprese agricole e dedite alla pesca, soprattutto quelle di piccole dimensioni, per realizzare impianti che producano energia verde. Fratelli d'Italia è al fianco dei cittadini, specialmente quelli che hanno pagato un costo troppo elevato per la crisi economica innescata da una gravissima congiuntura internazionale, e continuerà a sostenerli con misure volte a rilanciare l'economia e preservare i risparmi di famiglie e imprese". Lo afferma Mariangela Matera, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze alla Camera. (Rin)