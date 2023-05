Energia: Lega, approvato emendamento per facilitazione installazione impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni finanze e affari sociali della Camera "hanno approvato questa notte un emendamento Lega al Decreto Bollette per semplificare le procedure amministrative per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici su strutture turistiche e termali. Con il semplice deposito di una dichiarazione di inizio lavori asseverata, senza ulteriori permessi amministrativi, sarà consentita l'installazione di impianti fotovoltaici non solo a terra ma anche sulle coperture degli immobili, a condizione che non siano visibili dall'esterno. La Lega continua ad essere vicina alle attività turistiche del Paese, che potranno in questo modo abbattere i costi della bolletta. Si semplifica la burocrazia liberando le energie positive del Paese". Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Finanze Alberto Gusmeroli, primo firmatario dell'emendamento, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, e i deputati della Lega in commissione Affari Sociali Massimiliano Panizzut, Arianna Lazzarini, Simona Loizzo, Simonetta Matone. (Com)