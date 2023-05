Sicurezza: Sala, disagio nelle stazioni va gestito, non è solo tema di repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stazioni sono calamite di disagio. Quando mi si dice che una vittima di violenza a Stazione centrale dopo qualche settimana ci ritorna, è chiaro che il disagio va gestito. Non è solo un tema di repressione". Lo ha affermato Beppe Sala, sindaco di Milano, durante il punto stampa a conclusione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Milano. "Certo le Forze di polizia - ha proseguito Sala -, ma servono anche equipe di assistenza sociale, volontari che magari lavorano con noi. Milano centrale ha anche questo tipo di problematica, ecco perché con il ministro abbiam deciso di concentrarci lì". (Rem)