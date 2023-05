Russia: ministero Esteri annulla raccomandazione di astenersi dal viaggiare in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha annullato la raccomandazione ai cittadini russi di astenersi dal viaggiare in Georgia. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Oggi il presidente russo, Vladimir Putin, ha abolito l'obbligo di visto per i cittadini della Georgia dal 15 maggio. Inoltre, un altro decreto presidenziale revoca il divieto per le compagnie aeree russe di effettuare voli diretti verso Georgia. "Le decisioni adottate dal presidente della Federazione Russa sulla ripresa dei collegamenti aerei e l'introduzione di un regime senza visti per i viaggi a breve termine per i cittadini georgiani in Russia rispecchiano il nostro impegno di facilitare le condizioni di comunicazione e di contatto tra cittadini russi e georgiani, nonostante la mancanza di relazioni diplomatiche", ha scritto Zakharova sul proprio canale Telegram. (Rum)