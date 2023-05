Migranti: Sala, a Milano 1.500 minori non accompagnati, problema delicatissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto di attenzione particolare per Milano, emerso oggi durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, è quello "sui minori stranieri non accompagnati. Oggi ne abbiamo circa 1.500. Attorno ai 1.200 nei luoghi d’accoglienza. Sono un’enormità". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il punto stampa a conclusione della riunione. "Il 98 per cento - ha proseguito - sono maschi, arrivano con disagio tremendo e ovviamente il problema c’è. Abbiamo bisogno di rafforzare la gestione. In automatico uno da minore viene censito, accettato nel Paese, ma poi vanno gestiti. È un problema delicatissimo che Milano ha". (Rem)