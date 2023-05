Speciale difesa: Germania, ministra Esteri Baerbock, nostra storia ci obbliga a fornire armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è obbligata dalla propria storia a fornire armi all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. , la Cina può svolgere “un ruolo significativo” per la pace in Ucraina, “se si decide” in tal senso. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbcok, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo con l'omologo cinese, Qin Gang, incontrato a Berlino. Con riferimento alla responsabilità della Germania nazista nello scoppio della Seconda guerra mondiale, l'esponente del governo federale ha affermato: “Siamo obbligati dalla nostra storia a rispettare la Carta dell'Onu”. Ciò significa che la Germania è impegnata a “garantire” la sovranità, l'integrità territoriale e i confini dei Paesi in conformità con il diritto internazionale. Baerbock ha quindi rimarcato che, con l'invasione dell'Ucraina, la Russia ha violato “brutalmente” le norme internazionali. La Germania, ha evidenziato la titolare della diplomazia di Berlino, è “dalla parte delle vittime” dell'aggressione russa contro l'ex repubblica sovietica e “dalla parte del diritto internazionale”. Come infine osservato da Baerbock, la Germania ha pertanto fornito aiuti militari all'Ucraina in conformità al suo diritto di autodifesa, codificato dalla Carta dell'Onu. (Geb)