Speciale difesa: Ue, europarlamentari Pd, non usare fondi coesione e Pnrr per piano munizioni

- Gli europarlamentari del Pd si dichiarano contrari all'utilizzo dei fondi di coesione e del Pnrr per il piano Asap (legge a sostegno della produzione di munizioni), presentato dalla Commissione Ue la scorsa settimana. ''Il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza l'accelerazione della discussione e del lavoro legislativo sul dossier Asap, il programma dell'Unione Europea per la fornitura di munizioni per la difesa dell'Ucraina. Siamo tuttavia contrari all'utilizzo di qualunque fonte di finanziamento proveniente dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dei fondi di coesione, che rappresentano risorse essenziali per la ricostruzione post pandemica e per il raggiungimento degli obiettivi del bilancio dell'Unione e dei fondi strutturali, mirate al sostegno dell'economia, del lavoro, delle politiche sociali e infrastrutturali, per la sanità, la transizione ecologica e digitale e per l'agricoltura e la pesca, linea sostenuta da tutto il Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo'', si legge in una nota firmata dalla delegazione degli Eurodeputati Pd a seguito del voto espresso nella sessione plenaria di Strasburgo. ''Ci attiveremo per apportare le modifiche al testo necessarie per garantire che l'attuazione del programma non distolga, con inaccettabili sviamenti dagli obiettivi Pnrr, risorse già destinate a fondi europei di critica importanza per l'Ue e il nostro Paese, e per questo chiediamo al governo italiano di adoperarsi in seno al Consiglio per difendere questa posizione con gli altri Stati Membri in vista del negoziato'', aggiungono gli eurodeputati Pd. "L'obiettivo del nostro gruppo è sempre stato, e sempre sarà, quello di sostenere l'Ucraina nel suo sforzo di difesa dall'aggressione illegittima della Federazione Russa e continuare ad insistere sul rilancio di ogni azione diplomatica internazionale per arrivare quanto prima ad un cessate il fuoco", conclude la nota. (Beb)