Speciale difesa: Moro, Barelli (FI), chi difende libertà e democrazia non muore mai

- Aldo Moro "è stato un politico, un intellettuale, uno statista di altissimo livello, ancora oggi riferimento per tutti noi. I suoi scritti hanno precorso i tempi, rappresentando una visione politica nobile e innovativa". Lo sottolinea in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Le sue riflessioni - ricche di umanità, di cultura e di rispetto delle istituzioni - sono sempre attuali e, per questo, offrono spunti su cui ragionare e da cui attingere. Il coraggio straordinario di Aldo Moro, anche nei momenti disperati del suo ingiusto martirio, ci insegna che il sacrificio in difesa della democrazia e della libertà non è mai vano. A noi il dovere e l'onore di ricordare la sua figura, perché si tramandi il patrimonio straordinario che ci ha donato e il messaggio forte che suona così: chi difende la libertà e la democrazia non muore mai", conclude. (Rin)