Speciale difesa: Ue, generale Tricarico, Italia può essere Paese guida su Intelligence comune

- "L'Italia ha tutti gli strumenti per diventare Paese guida in Europa su un'intelligence comune", infatti "non è vero", come si sostiene, "che non si può avere una difesa comune europea" in assenza di una reale Europa politica. Lo ha detto il generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nel corso della conferenza stampa in Senato "Intelligence, sfide odierne e future". Per Tricarico infatti, "un conto è l'uso militare, altro è la preparazione". (Rin)