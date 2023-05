Speciale difesa: Ucraina, gli Usa annunciano nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un nuovo pacchetto da 1,2 miliardi di dollari di aiuti militari per "riaffermare il loro saldo sostegno" a Kiev, per potenziarne le difese aeree e per rifornirne le scorte di munizioni d'artiglieria. Lo rende noto il dipartimento della Difesa, precisando che l'operazione s'inserisce nel quadro dell'Iniziativa di assistenza per la sicurezza dell'Ucraina (Usai). Il nuovo pacchetto include, tra le altre cose, munizioni d'artiglieria da 155 millimetri, sistemi addizionali di difesa aerea, dispositivi per integrare radar e missili occidentali con i sistemi di difesa aerea in dotazione all'Ucraina, proiettili anti-drone, servizi commerciali per l'uso d'immagini satellitari. "Gli Stati Uniti - si legge nella nota del Pentagono - continueranno a lavorare con i loro alleati e partner per garantire all'Ucraina tutti gli strumenti di cui ha necessità sul campo di battaglia nel breve e nel più lungo termine". (Was)