Speciale difesa: Rauti (FdI), ratificati accordi di cooperazione con Ghana e Libano

23 luglio 2021

- In Senato sono stati ratificati cinque accordi di cooperazione internazionale, due dei quali - conclusi con Ghana e Libano - rivestono particolare interesse per la Difesa. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, senatrice (FdI) Isabella Rauti presente nell’Aula di palazzo Madama in rappresentanza dell’Esecutivo. "Il primo accordo, tra Italia e Ghana, prevede la partecipazione congiunta del personale militare alle esercitazioni; la cooperazione contro la pirateria marittima e nell’ambito della sicurezza marittima e delle operazioni di mantenimento della pace sotto l’egida delle Nazioni unite. L’intesa con il Paese africano include anche uno scambio di attività culturali e sportive, ad ulteriore conferma dell’attenzione del governo Meloni verso l’Africa e la centralità geopolitica di questo Continente”, informa Rauti. Inoltre, prosegue il sottosegretario, è stato prorogato un accordo di cooperazione con il Libano già siglato nel 2004 a Beirut e relativo alle operazioni umanitarie sotto l’egida dell’Onu, nonché all’industria e alla politica degli approvvigionamenti, alla formazione e all’addestramento ed, infine, in relazione al settore sanitario, dello sport e della storia militare. "La cooperazione con il Libano pone l’Italia nelle condizioni di contribuire in modo ancora più rilevante alla stabilità del delicato quadrante mediorientale. Nella Terra dei cedri, l’Italia è presente dal 1979 con i militari della missione Unifil, la più longeva, e della missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil). La nostra presenza, come seconda nazione per numero di personale impiegato nella missione Unifil, è un contributo di pace e stabilità”, ha concluso. (Res)