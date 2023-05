Speciale difesa: Medio Oriente, le forze israeliane colpiscono una "cellula missilistica" palestinese nel sud di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito una "cellula missilistica" di presunti militanti palestinesi vicino alla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, prima che questa riuscisse a portare a termine un attacco al confine. Lo ha riferito il quotidiano “The Times of Israel”, citando le Idf. Secondo quanto riferito dai media palestinesi, due membri della Jihad islamica palestinese sono stati uccisi nell'attacco. L'informazione, tuttavia, non è stata ancora verificata. L'episodio si inserisce nel quadro delle tensioni acuitesi dopo che le Idf hanno lanciato bombardamenti sulla Striscia di Gaza, provocando almeno 13 morti. L'operazione mirata, denominata “Shield and Arrow” (Scudo e freccia), è stata condotta in coordinamento con i servizi di intelligence interna (Shin Bet) e ha provocato anche l'uccisione di esponenti di spicco della Jihad islamica e delle loro famiglie. (Res)