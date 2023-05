Scuola: Valditara, impressionato da lista docenti aggrediti, sono preoccupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle priorità che sostengo è dare autorevolezza sociale ai docenti, è un problema che non riguarda solo l'Italia. Dobbiamo riportare il docente al centro della società e questo significa anche tutelarlo". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ospite di Skytg24 parlando dei casi di aggressione contro i docenti. La lista dei docenti aggrediti "mi ha impressionato, pensavo fosse meno significativa e limitata ai casi giornalistici e invece sono tanti gli episodi di aggressione e questo mi preoccupa", ha spiegato. "Per i docenti abbiamo previsto la difesa legale e in casi gravi che lo Stato si costituisca parte civile nei confronti dell'aggressore, chiedendo i danni", ha aggiunto Valditara. (Rin)