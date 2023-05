Imprese: Finlombarda, Sace e Banca Finint a sostegno piano investimento di G&G Partners

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, con il supporto di Sace e Banca Finint ha concluso l’operazione di finanziamento a favore di G&G Partners, azienda con sede a Montichiari, nella Provincia di Brescia, che opera nei settori Difesa & Soccorso, Ambiente, Costruzioni, Opere Pubbliche, Agricoltura e Tempo libero. L’operazione, dell’importo complessivo di 1,5 milioni di euro, ha una durata di 5 anni ed è assistita dalla Garanzia SupportItalia di Sace. I proventi saranno destinati al finanziamento dei piani di investimento nella digitalizzazione dei processi produttivi dell’impresa, coerentemente con le finalità del piano industriale strategico della Lombardia promosso dall’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che individua nel rafforzamento della digitalizzazione delle imprese, in termini di infrastrutture e competenze, una delle principali sfide regionali per una maggiore resilienza e competitività dell’ecosistema industriale regionale al 2030 e al 2050. (segue) (Com)