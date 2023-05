Imprese: Finlombarda, Sace e Banca Finint a sostegno piano investimento di G&G Partners (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G&G Partners, azienda nata nel 2008, è leader nazionale ed esporta in 30 Paesi nel mondo, con cinque divisioni operative che progettano, costruiscono e commercializzano con i propri marchi i seguenti prodotti: “Defshell & Rescue”, sistemi campali integrati, ospedali da campo, hangar e tende per magazzini/officine; “Cover Up”, geomembrane tecniche per la protezione dell’ambiente e l’impermeabilizzazione; “Cover Pool”, sistemi di coperture per piscine; “Special Cover”, teli per copertura biogas e agricoltura e “Easy Joint”, tubi di ventilazione per scavo gallerie stradali, ferroviarie e miniere. “Con questa operazione Finlombarda conferma il proprio impegno nel sostenere la vocazione delle imprese lombarde a competere in ambito nazionale e internazionale, coadiuvandole nel passaggio verso un modello industriale più innovativo e resiliente”, ha dichiarato Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa. “Il supporto ai piani di investimento di G&G Partners in un ambito strategico come quello della digitalizzazione è l’esempio concreto di quello che Sace può fare per le piccole e medie imprese lombarde in sinergia con Finlombarda e Banca Finint – Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace – L’iniziativa rafforza il rapporto di collaborazione tra Sace e Finlombarda e conferma come il fare sistema con le società finanziarie regionali possa offrire un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale locale”. (segue) (Com)