Imprese: Finlombarda, Sace e Banca Finint a sostegno piano investimento di G&G Partners (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fiducia accordataci da importanti strutture finanziarie e assicurative come Finlombarda e Sace ci rende orgogliosi: ci aiuta a rafforzare la nostra competitività, sostenendo un percorso che ci renderà più innovativi e favorirà l'attuale processo di espansione nei mercati internazionali, consolidando la presenza del Made in Italy nel mondo. Ringraziamo Banca Finint e in particolare la controllata Finint Private Bank per la preziosa collaborazione operativa e commerciale", ha dichiarato Massimo Gnecchi, Ceo di G&G Partners. “Siamo molto soddisfatti di aver assistito G&G Partners, realtà operante a livello internazionale, nel perfezionamento di un’operazione che le consentirà di supportare i piani di investimento nella digitalizzazione dei propri processi produttivi. L’operazione è stata originata dalla rete di Finint Private Bank, società del Gruppo Banca Finint specializzata nel private banking e wealth management a testimonianza di quanto importante sia la sua rete di oltre 190 financial advisor in tutta Italia e le forti relazioni sviluppate nel tempo con le aziende nei vari territori in cui opera”, ha dichiarato Simone Brugnera, Head of Minibond e Direct Landing di Banca Finint. (Com)