Siccità: Anbi Lazio, indispensabile concertazione per rispondere a criticità del cambio clima

- Come Anbi Lazio, struttura di sistema dei Consorzi di Bonifica del Lazio, ringraziamo il presidente della XII Commissione Consiliare Permanete della Regione Lazio, Nazzareno Neri, per aver voluto dedicare tempo e spazio, convocando una apposita audizione per esaminare la grave situazione idrica nella nostra regione annunciando la creazione di un tavolo tecnico permanente. Così Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio commenta, insieme ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica Lazio Litorale Nord di Roma, Niccolò Sacchetti, Lazio Sud Ovest di Latina, Lino Conti e Gianluca Pezzotti per quello dell'Etruria Meridionale e Sabina, la riunione che si è svolta ieri alla quale hanno preso parte anche i direttori delle strutture consortili. "La sensibilità dimostrata – continuano i dirigenti di Anbi Lazio - rappresenta, senza dubbio, un ottimo punto di partenza per quella concertazione e sinergia necessarie ad affrontare le problematiche che sono scaturite dal cambiamento climatico esaminando i nostri progetti e le eventuali soluzioni. Anche questa rappresenta una importante modalità di prevenzione che come Consorzi di Bonifica privilegiamo in qualità di concessionari delle utenze irrigue utili alle imprese agricole laziali per avere a disposizione gli adeguati approvvigionamenti con entità volumetriche di tutto rispetto con le quali garantire il meglio delle produzioni Made in Lazio". (segue) (Com)