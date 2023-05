Siccità: Anbi Lazio, indispensabile concertazione per rispondere a criticità del cambio clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ormai tre anni - proseguono ancora - che la stagione irrigua viene avviata in anticipo un po' ovunque nel perimetro regionale. Nell'area romana e nella piana di Tarquinia è stata iniziata a metà febbraio con tre mesi di anticipo dopo che era stata chiusa a dicembre. Abbiamo lavorato mirando all'efficientamento, con progetti cantierabili per il recupero dei volumi invasabili in invasi già esistenti, per nuovi invasi in grado di raccogliere e mantenere l'acqua piovana, verso l'ammodernamento delle condotte e delle tubazioni ma, nonostante tutto ciò, abbiamo bisogno di cogliere tutte le opportunità che possano scaturire dai finanziamenti comunitari e ministeriali insieme a quanto come programmazione anche la Regione Lazio intenderà garantire. Per questo – concludono i Presidenti - siamo e restiamo a disposizione e concretizzeremo, come da impegno assunto, un documento che consegneremo a stretto giro in Regione Lazio, dove, oltre a presentare le nostre strutture, indicheremo le varie progettualità sin d'ora disponibili unitamente alle criticità da superare per dare un nuovo corso alla nostra attività a vantaggio dei cittadini del Lazio, delle imprese che vi operano e dei nostri consorziati tutti". (Com)