Amministrative: Caramanica (Rea), a Pomezia per sostenere candidata sindaco centrodestra

- Ieri pomeriggio a Pomezia, in provincia di Roma, "grande entusiasmo e bella partecipazione, all'incontro organizzato dal nostro partito, al quale ha preso parte, tra gli altri, la candidata sindaco di Pomezia per il centrodestra, Veronica Felici". Lo dichiara in una nota la segretaria nazionale di Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Un incontro autorevole e importante, durante il quale abbiamo presentato i candidati della lista Rivoluzione ecologista animalista in occasione delle elezioni comunali, fissate per i prossimi 14 e 15 maggio, e abbiamo raccontato ai cittadini la nostra ricetta per rilanciare Pomezia, da troppi anni messa in ginocchio da immobilismo istituzionale e incompetenza amministrativa - aggiunge -. È chiaro ed evidente che in Comune serve quella alternativa di governo che solo la nostra coalizione e il nostro partito possono incarnare, sulla scorta di un programma serio e realizzabile che mira a tutelare i diritti di comunità e animali e la tutela dell'ambiente". (segue) (Com)