Perù: Hrw, da forze di sicurezza forza sproporzionata e indiscriminata durante proteste

- Le forze di sicurezza del Perù hanno usato una forza sproporzionata e indiscriminata nella città di Juliaca il 9 gennaio 2023, il giorno più mortale delle recenti proteste antigovernative. Lo scrive Human Rights Watch (Hrw) in un rapporto multimediale pubblicato oggi. L’Ong denuncia che quel giorno 18 manifestanti e passanti sono stati uccisi. "Il governo peruviano insiste nel raccontare una versione ufficiale degli eventi a Juliaca che le prove contraddicono", ha detto Cesar Munoz, direttore associato per le Americhe di Human Rights Watch. "Invece di cercare di minimizzare o screditare le crescenti prove di abusi, la presidente Dina Boluarte dovrebbe riconoscere le gravi violazioni dei diritti umani a Juliaca e altrove in Perù, impegnarsi a garantire responsabilità, risarcimento e assistenza sanitaria alle vittime e adottare misure immediate per prevenire quegli abusi si ripetano”. (segue) (Brb)