Auto: Toyota prevede aumento utili del 5 per cento nel 2023

- Toyota Motor prevede di conseguire un utile netto di 2.580 miliardi di yen (19 miliardi di dollari) nel corso dell'anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo: un incremento del 5,2 per cento rispetto al 2022, che dovrebbe riflettere la ripresa della produzione e la stabilizzazione delle forniture di microchip. L'azienda ha previsto per l'anno fiscale corrente un utile operativo di 3mila miliardi di yen, in aumento del 10,1 per cento, e un fatturato di 38mila miliardi di yen, in crescita del 2,3 per cento su base annua. (Git)