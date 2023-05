Roma: Meleo-De Santis (M5s-CR), Gualtieri inganna cittadini scaricando colpe inesistenti su Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto che fare lo sbruffone nei salotti televisivi, Gualtieri farebbe meglio a imparare a leggere. La delibera Raggi del 2019 che lui cita, infatti, introduceva solo la limitazione dei diesel Euro 3 in Anello ferroviario. Così in una nota congiunta i capigruppi consiliari capitolini Linda Meleo (M5s) e Antonio De Santis (Civica Raggi). "Tutte le altre azioni - aggiungono - andavano valutate in relazione al Pums e allo stato di attuazione dello stesso. Assistiamo quindi all'ennesimo scaricabarile da parte di un sindaco incapace di ascoltare i suoi cittadini e di prendersi la responsabilità politica delle sue azioni: peggio, mente sapendo di mentire. Infatti il provvedimento sulla nuova Ztl non è nostro ma suo, del novembre 2022 per l'esattezza. Ma noi gli rispondiamo con i fatti: assieme ad altre forze di opposizione ieri abbiamo proceduto a richiedere la convocazione per un Consiglio straordinario sulla nuova Ztl in Fascia verde. La nostra richiesta è che si faccia chiarezza e vengano messe sul tavolo misure graduali e di contesto, che permettano eguali diritti a tutte le fasce della popolazione interessate da questo alquanto discusso provvedimento della giunta capitolina sulla nuova Ztl in Fascia verde. Gualtieri cosa sta facendo? Mette in ginocchio la città, che è sporca più di prima, sui trasporti non ne azzecca una e ora vuole costringere i romani a comprarsi l'auto nuova. Ma mica tutti si possono raddoppiare lo stipendio come lui", concludono.(Com)