Yemen: aumento del 157 per cento dei migranti e rifugiati lo scorso aprile su base annuale

- I migranti e i rifugiati provenienti dall’Africa e approdati in Yemen durante lo scorso mese di aprile sono stati 13.414, in aumento del 157,4 per cento rispetto ad aprile del 2022, quando ne erano arrivati 5.212, ma in calo del 33 per cento rispetto a marzo 2023, quando ne erano giunti 20.020. È quanto emerge da un recente rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), citato dall’emittente araba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’87 per cento degli africani arrivati in Yemen lo scorso aprile è entrato dal governatorato di Lahj, mentre il 13 per cento da quello di Shabwa. I due governatorati, infatti, entrambi nel sud dello Yemen, sono tra i più vicini alla costa somala. Il 50 per cento dei migranti e rifugiati entrati in territorio yemenita dall’Africa lo scorso mese era costituito da uomini, il 37 per cento da minori e il 13 per cento da donne. Nel 10 per cento dei casi, si tratta di rifugiati in fuga da conflitti, mentre per il restante 90 per cento è rappresentato da migranti economici. (Res)