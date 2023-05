Libia: ambasciatore Francia chiede di accelerare l'attuazione delle leggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Francia in Libia, Mustafa Maharaj, ha chiesto al Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia, 6+6, formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri l'Alto consiglio di Stato, di accelerare il completamento della legislazione per consentire il voto entro l'anno in corso. Lo ha riferito l'ambasciata francese su Twitter, pubblicando le dichiarazioni rese lunedì 8 maggio dal diplomatico francese all'emittente televisiva libica "February Channel". Maharaj ha ribadito il sostegno di Parigi all'iniziativa del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per lo svolgimento delle elezioni entro il 2023. L'ambasciatore francese ha sottolineato che la stabilità nel Paese consentirà lo svolgimento delle elezioni e giocherà un ruolo fondamentale per consentire agli elettori di recarsi ai seggi elettorali liberamente e in sicurezza. (segue) (Lit)