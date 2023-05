Cina: reparti missilistici hanno partecipato ad esercitazioni militari al largo di Guam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reparti missilistici delle forze armate della Cina hanno partecipato alle esercitazioni tenute dal gruppo d’attacco della portaerei Shandong al largo della base militare statunitense di Guam il mese scorso. Le manovre si sono tenute per quasi trenta giorni a 741 chilometri a nord-ovest della base, nell’ambito di una vasta esercitazione al largo del Pacifico occidentale in cui sono stati dispiegati anche un cacciatorpediniere di classe 055, due cacciatorpediniere di classe 052D, due fregate di classe 054A e una nave di rifornimento di classe 901. Benché la Marina di Pechino sia solita tenere esercitazioni nei pressi di Guam, la partecipazione dei reparti missilistici sembra suggerire una precisa strategia di deterrenza messa in campo dalle forze armate cinesi: secondo gli osservatori, evidenzia soprattutto l’accresciuta capacità dei militari di lanciare attacchi di precisione contro bersagli mobili in superficie o basi navali oltre la catena di isole costituita dal Giappone, da Taiwan e dalle Filippine, lungo cui gli Usa articolano la loro strategia di contenimento cinese nel Pacifico occidentale. (Cip)