Nigeria: presidente Buhari prolunga soggiorno a Londra per "cure dentistiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha prolungato di una settimana la sua permanenza a Londra per cure dentistiche. Lo ha detto il portavoce presidenziale Femi Adesina in una nota diffusa ieri sera. "Lo specialista richiede di vedere il presidente tra altri cinque giorni per una procedura già avviata", ha affermato il portavoce. Buhari si era inizialmente recato nel Regno Unito la scorsa settimana per assistere all'incoronazione del re Carlo III e sarebbe dovuto rientrare in Nigeria questa settimana, ma ora rimarrà "per volere del suo dentista, che ha iniziato a occuparsi di lui". I lunghi e reiterati soggiorni a Londra del presidente uscente hanno suscitato critiche da parte di alcuni nigeriani, che affermano che dovrebbe dare la priorità alle questioni interne e affrontare le sfide alla sicurezza che il Paese deve affrontare. Buhari si è recato nel Regno Unito in diverse occasioni durante la sua presidenza per motivi medici non divulgati, alimentando così le speculazioni sul suo stato di salute. Buhari terminerà il suo secondo mandato il prossimo 29 maggio, quando è prevista la cerimonia d'investitura del presidente eletto Bola Tinubu. (Res)