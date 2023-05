Medio Oriente: ministro Esteri Egitto oggi a Berlino per partecipare a incontro su processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, si recherà oggi a Berlino per partecipare alla riunione ministeriale della formula di Monaco di Baviera sul processo di pace in Medio Oriente. Lo ha riferito il portavoce del ministero Ahmed Abou Zeid, specificando che i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Ayman Safadi, Germania, Annalena Baerbock, e Francia, Catherine Colonna, parteciperanno all'incontro per discutere degli sviluppi nei Territori palestinesi e dei modi per avanzare e intensificare gli sforzi per raggiungere la calma e ridurre la tensione tra la parte palestinese e quella israeliana. L'incontro avviene nel pieno di una nuova escalation di violenza in Israele, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. (Cae)