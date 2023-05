Tunisia: attentato Djerba, ambasciata di Francia crea una cellula di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Francia in Tunisia ha annunciato la creazione di una cellula di crisi, dopo la sparatoria avvenuta sull'isola di Djerba nella serata di ieri che ha provocato la morte di quattro persone tra cui un cittadino francese. Lo ha riferito la rappresentanza diplomatica sulla pagina Facebook ufficiale. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno di Tunisi, un agente della sicurezza ha ucciso un collega a Djerba, in Tunisia, e poi ha cercato di raggiungere le vicinanze della sinagoga di Ghriba e ha aperto il fuoco contro altri poliziotti che lo hanno freddato. La sparatoria ha provocato il ferimento di dieci persone, tra cui sei agenti di sicurezza, con lesioni di varia gravità e la morte di due "visitatori". Il ministero degli Esteri ha rivelato, in un comunicato successivo, che le due vittime civili dell’attacco sono un tunisino di 30 anni e un francese di 42 anni. In questi giorni la sinagoga accoglie visitatori in occasione del pellegrinaggio annuale alla Ghirba. Negli anni passati, l’evento ha richiamato in Tunisia migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, tra cui Israele, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Nel 1985 la sinagoga è stata oggetto di un attentato in cui erano morte tre persone. Nel 2002 Al Qaeda ha rivendicato l’esplosione di un camion bomba nelle vicinanze della sinagoga in cui erano morte 21 persone. (Tut)