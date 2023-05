Imprese: Spagna, per Abertis utile di 182 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2023, la concessionaria spagnola Abertis ha ottenuto un utile di 182 milioni di euro con un aumento dell'86 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie alla ripresa del traffico in tutti i Paesi in cui opera. Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Vanguardia", Hochtief, la controllata tedesca di Acs, i ricavi di Abertis in questo periodo sono stati pari a 1,3 miliardi di euro con un aumento del 16 per cento rispetto al 2022. Nel primo trimestre, il traffico giornaliero è cresciuto del 5 per cento, guidato dalle concessioni negli Stati Uniti (+9 per cento), in Italia (7 per cento), Messico e Brasile (5 per cento) e Spagna e Francia (3 per cento), a fronte di un solo calo del 2 per cento in Cile. Il margine operativo lordo (Ebitda) della concessionaria è stato di 914 milioni di euro, con un aumento di quasi il 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. L'indebitamento netto ammonta a 21,9 miliardi di euro a fine marzo, con una riduzione del 2,3 per cento. La liquidità dell'azienda si attesta attualmente a 8,3 miliardi di euro, il che le consente di intraprendere nuovi investimenti. Tra questi spicca la possibile acquisizione da parte di Acs dell'autostrada texana SH-288, valutata circa 2 miliardi di euro. (Spm)