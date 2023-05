Libia: presidente Camera rappresentanti riceve capo comitato misto per leggi elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi colloqui tra i leader della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli (il "Senato" libico), Khaled al Mishri, avvenuti sabato scorso, 29 aprile, al Cairo, si sono conclusi con l'ennesimo nulla di fatto. Secondo fonti vicine al dossier citate dal quotidiano "Al Araby al Jadeed", l'incontro in Egitto "è stato un ultimo tentativo di riunire le parti e spingerle a mettersi d'accordo sulla legge elettorale, nonché per risolvere le divergenze riguardanti le condizioni per candidarsi alla presidenza per i cittadini con doppia nazionalità e per il personale militare”. Su quest’ultimo punto, spiega il giornale, “il Parlamento è d'accordo alla candidatura, mentre l’Alto Consiglio di Stato è contrario". È chiaro, quindi, che “l'incontro non ha raggiunto alcun nuovo risultato”, se non un blando invito al Comitato misto 6+6 di accelerare i lavori per trovare una sintesi tra posizioni antitetiche e varare una legge elettorale consensuale. (segue) (Lit)