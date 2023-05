Riforme: Barelli (FI), nostra linea indicata da Berlusconi è per stabilità dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo cercare una formula che dia stabilità, per i cinque anni di governo, in maniera che porti continuità di azione. Ci sono molte possibilità e opzioni utilizzate a livello internazionale e l’Italia deve trovare la strada più consona alle nostre tradizioni”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, parlando di riforme a “Radio anch’io”, su Rai radio 1. “È importante sottolineare – ha proseguito – che il governo Meloni ha aperto un tavolo con l’opposizione su un problema sentito da tutti, anche se le opposizioni vogliono farlo apparire in modo sbagliato”. “La posizione di Forza Italia – ha sottolineato – è quella che oltre 15 anni fa il presidente Berlusconi aveva indicato: elezione diretta da parte dei cittadini, se non del presidente della Repubblica, del premier, per dare governi stabili”. “L’Italia ha una storia di governi che cambiano rapidamente. Avere un esecutivo stabile, in linea con la volontà dei cittadini, darà vantaggio a chiunque avrà i numeri per governare il Paese e non è un egoismo interessato della nostra coalizione. È importante – ha concluso – che su queste riforme istituzionali ci sia la massima convergenza”. (Rin)