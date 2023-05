Qatar: al via a Doha seminario sui processi per reati di finanziamento del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziato ieri a Doha un seminario di due giorni sui processi relativi ai reati di finanziamento del terrorismo. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Gulf Times”, specificando che il seminario è stato organizzato dal ministero dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa al Thani e dalla Commissione nazionale antiterrorismo, in coordinazione con il Centro statunitense per il contrasto al finanziamento del terrorismo (Tftc). L’evento ha riunito esperti e specialisti dell’autorità giudiziaria, le principali agenzie di sicurezza dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e rappresentanti del Tftc degli Stati Uniti. Nel corso del seminario si discuterà delle indagini finanziarie nei procedimenti giudiziari, passando in rassegna i principali studi su casi reali di inchieste sul finanziamento del terrorismo. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le agenzie, le autorità inquirenti e la magistratura, coinvolgendo il Tftc. (Res)