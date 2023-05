Energia: Egitto, produzione di rinnovabili aumenta del 12,5 per cento nel terzo trimestre 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione dell'energia idroelettrica in Egitto è aumentata del 9 per cento rispetto allo scorso anno, oltre all’incremento della produzione dell'energia solare ed eolica del 12,5 per cento durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022-2023. Lo ha riferito l'Autorità per le energie nuove e rinnovabili. Da parte sua, il ministero dell'Elettricità ha reso noto che circa 22 gigawattora sono stati generati da progetti con i biocarburanti, che hanno contribuito a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 2.304 mila tonnellate, e a raggiungere un'abbondanza di carburante stimata in circa 909 mila tonnellate di petrolio equivalente, che indica un impatto positivo dell'energia da fonti rinnovabili nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico. (Cae)