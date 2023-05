Canada-India: commercio, impegno a sfruttare complementarietà e coordinare investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno osservato che i rispettivi punti di forza sono complementari e che le potenzialità commerciali sono notevoli sia nei settori tradizionali che in quelli emergenti. Il proposito comune, pertanto, è costruire partenariati per sfruttare le complementarità in settori quali l’agricoltura, la chimica, le tecnologie verdi, le infrastrutture, l’automotive, l’energia pulita, l’elettronica, i minerali e i metalli. Mentre tra i due Paesi è in corso il negoziato per l’Accordo di partnership economica onnicomprensiva (Cepa), lanciato nel marzo del 2022, si lavora anche per un accordo transitorio che dovrebbe comprendere impegni relativi a beni, servizi, investimenti, norme di origine, misure sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici al commercio. (segue) (Inn)