Canada-India: commercio, impegno a sfruttare complementarietà e coordinare investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il dialogo di Ottawa, Goyal ha fatto tappa a Toronto, dove ha reso omaggio alle 329 vittime del volo Air India 182 del 23 giugno 1985: l’aereo in viaggio da Montreal a Nuova Delhi via Londra precipitò nell’Oceano Atlantico per l’esplosione di un ordigno collocato a bordo da estremisti sikh. Il ministro ha poi inaugurato il padiglione dell’India al salone dell’innovazione alimentare Sial, che ospita oltre mille espositori nazionali e internazionali provenienti da 50 Paesi. Insieme all’omologa Ng ha partecipato a una tavola rotonda con dirigenti d’impresa indiani e canadesi e ha avuto colloqui con alcuni di loro, tra cui il presidente e amministratore delegato della Royal Bank of Canada (Rbc), David McKay. (Inn)