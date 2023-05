Lettonia: arrestate 26 persone per celebrazioni Giornata della vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la giornata del 9 maggio, la polizia lettone ha arrestato 26 persone, aperto 38 procedimenti amministrativi e quattro procedimenti penali: tutte le violazioni sono legate alla deposizione di fiori nei pressi di memoriali sovietici smantellati e all'esposizione di simboli vietati nel Paese, in particolare i nastri di San Giorgio. Diverse altre persone sono state arrestate per aver sparato fuochi d'artificio. Il 9 maggio, la Lettonia e altri Paesi celebrano la Festa dell'Europa. Il Saeima, il Parlamento della Lettonia, ha adottato con urgenza una legge che vieta qualsiasi evento pubblico il 9 maggio che non sia correlato alla Festa dell'Europa. Per questo motivo, ogni celebrazione legata alla Giornata della vittoria - un retaggio dell'epoca sovietica che celebra la vittoria contro la Germania nazista - è vietata dalla polizia. Nonostante i divieti, negli Stati baltici si sono svolte deposizioni di fiori nei cimiteri di Riga, Vilnius, Tallinn e in altre città. (Sts)