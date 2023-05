Roma: Gualtieri, Ztl verde applica norme ereditate ma chiesto rimodulazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando una voce autorevole su temi legati alla politica internazionale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Quella che definisce la Ztl verde "è una delibera di Virginia Raggi del 2019 e che nessuno ha applicato. Gli organismi che controllano i livelli di inquinamento ti chiedono di rispettare i limiti. Il piano regionale è stato fatto dall'allora assessora regionale Roberta Lombardi, sulla base di dati scientifici degli uffici, e chiede a Roma di non fare circolare i veicoli fino a Euro 5. Abbiamo fatto una delibera che ci veniva chiesto, e imposto di fare, ma abbiamo anche scritto alla Regione Lazio per dire che se siamo in grado di ridurre gli inquinanti in modo equivalente possiamo rivedere la delibera". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. (Rer)