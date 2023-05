Appalti: Bombardieri (Uil), preoccupati per sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “speriamo di avere risposte” sulle modifiche che sono state fatte sugli appalti: “noi siamo sempre preoccupati per la sicurezza dei lavoratori e per alcune norme che sono state modificate”, in particolare quelle che prevedono il subappalto a cascata. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in arrivo per l’incontro tra Cgil, Cisl, Uil, Ugl e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, su temi legati a infrastrutture, appalti e Pnrr. Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, ha aggiunto, “continuiamo a dire che siamo favorevoli ma vorremmo che ci fosse un ragionamento sulle infrastrutture in Calabria e in Sicilia che permettano di arrivare al Ponte”.(Rin)