Decreto Lavoro: Calderone, non accentua precarietà

- Il decreto Lavoro non ha interventi che accentuano la precarietà. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ospite di "Non Stop News" su Rtl 102.5 parlando del decreto Lavoro approvato lo scorso primo maggio. "Si tratta di un’operazione di razionalizzazione delle causali contenute nel decreto dignità. Nel decreto - ha spiegato - c’è una forte responsabilizzazione delle parti sociali, che dovranno individuare le causali che portano alla proroga di un contratto dopo 12 mesi. Va sottolineato che stiamo parlando di una condizione che interessa solo il 2,5 per cento dei contratti in quanto la maggior parte dei contratti a termine dura meno del 12 mesi". (Rin)