Riforme: Calenda, sì a indicazione diretta premier, ma lavorare insieme con tempi giusti

19 luglio 2021

- Come Azione “riteniamo positivo che ci sia un’indicazione del premier, purché si lavori in un ambito in cui viene rafforzato il Parlamento, viene il discusso federalismo e fermata l’autonomia, e purché che questo lavoro venga fatto insieme, prendendosi i giusti tempi”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Agorà”, su Rai Tre. Al governo ieri “abbiamo però detto che, se si parla di riforme, dobbiamo tenere fuori il Presidente della Repubblica, perché siamo un Paese di Guelfi e Ghibellini e, se tocchiamo anche il Capo dello Stato, litighiamo su tutto”. (Rin)