Sudan: delegato Cina all’Onu, scontri non compromettano dialogo su regione di Abyei

- La Cina auspica la fine delle ostilità in Sudan “quanto prima” e ritiene che l’attuale instabilità nello Stato africano non dovrebbe complicare la risoluzione politica delle controversie con il Sud Sudan nella regione contesa di Abyei. Lo ha dichiarato il vice rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, al termine di una riunione del Consiglio di Sicurezza. Abyei è la regione di confine tra il Sudan e il Sud Sudan, ricca di risorse minerali. Al termine della Seconda guerra civile sudanese, venne demilitarizzata ottenendo uno speciale status amministrativo. L’area, che negli anni della guerra fu teatro di violenti scontri, venne trasformata in un territorio cuscinetto per garantire il passaggio di aiuti umanitari e per salvaguardare gli impianti petroliferi. Osservando come negli ultimi anni i funzionari di Sudan e Sud Sudan abbiano mantenuto un “accurato impegno” nella risoluzione della questione, il rappresentante cinese ha invitato le parti a far progredire il dialogo e ad attuare le intese già raggiunte. (Cip)