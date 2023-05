Tunisia-Italia: Tajani condanna “vile attacco contro comunità ebraica a Djerba” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni la sinagoga accoglie visitatori in occasione del pellegrinaggio annuale alla Ghirba. Negli anni passati, l’evento ha richiamato in Tunisia migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, tra cui Israele, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Nel 1985 la sinagoga è stata oggetto di un attentato in cui erano morte tre persone. Nel 2002 Al Qaeda ha rivendicato l’esplosione di un camion bomba nelle vicinanze della sinagoga in cui erano morte 21 persone. (Tut)