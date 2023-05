Germania: Corte giustizia Ue annulla decisione Commissione su ricapitalizzazione di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia europea ha annullato la decisione della Commissione Ue che approvava la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania per un importo di 6 miliardi di euro. È quanto si legge nella sentenza pubblicata oggi dalla Cgue, secondo cui “la Commissione è incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità nel suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile, negando l’esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato”.(Beb)