Myanmar: leader Asean esprimono "profonda preoccupazione" per le violenze

- I leader dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno espresso "profonda preoccupazione" per le violenze nel Myanmar e hanno condannato il recente attacco a un convoglio umanitario dell'Asean, nel corso del vertice dell'Associazione in corso a Labuan Bajo, in Indonesia. "Siamo profondamente preoccupati per le violenze in corso nel Myanmar e sollecitiamo l'immediata cessazione di tutte le forme di violenza e dell'uso della forza", afferma un comunicato diffuso dai leader regionali. Il comunicato sollecita la creazione di un "ambiente favorevole alla consegna sicura e tempestiva dell'assistenza umanitaria e al dialogo nazionale inclusivo". (segue) (Fim)