Pnrr: Pichetto, concentriamoci sui grandi investimenti

- Serve più realismo nel portare sulla terra il Pnrr. Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista alla "Stampa", lo dice con garbo, aprendo di fatto alla necessità di lasciare fuori qualcosa dal tavolo rispetto al carro del NextGenerationEu troppo caricato dall'Italia. "C'è bisogno di più razionalità", concede il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, e ammette di essere disposto a rinunciare a qualcosa. Ma prima si sofferma su un un cambio di paradigma. Uno sviluppo verde non solo orientato al profitto. "È in corso una rivoluzione. Molto forte. Legata a diversi cambiamenti, spinti dal Covid-19 e da una guerra a due passi da noi. C'è un cambio completo di quelli che erano i rapporti fino a due o tre anni fa. Parlare di sostenibilità non era all'ordine del giorno. Oggi - spiega il ministro - la sostenibilità è il tema liquido. Sia per quanto riguarda la percezione finale del consumatore. Sia per l'evoluzione tecnologica. Il percepire 'green' è un cambiamento di pelle probabilmente figlio del Covid e dell'essere stati rinchiusi per un certo periodo di tempo". Pichetto si dice "ottimista. Specialmente sull'accelerazione che possiamo avere noi. Siamo un Paese che ha una certa genialità. La quale, ogni tanto, porta a un certo tipo di imprese e consumatori che vanno a ricercare il meglio. Certo poi c'è anche il 'greenwashing' (ovvero spacciare per sostenibile ciò che non lo è, ndr). Ma quando c'è un prodotto 'taroccato'... bisogna stare attenti". (segue) (Res)